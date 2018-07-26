На нижегородском предприятии рабочему в сердце вонзился гвоздь
Тяжёлый несчастный случай произошёл при изготовлении деревянных поддонов.
Тяжёлый несчастный случай произошёл при изготовлении деревянных поддонов.
Тяжёлый несчастный случай произошёл при изготовлении деревянных поддонов. Несчастье случилось в Шатках. Предприятие называет Государственная инспекция труда в Нижегородской области: АО «Строитель». Пострадавшему рабочему столярного цеха 36 лет. Вместе с напарником он делал деревянный поддоны для Пешеланского гипсового завода, используя при этом строительный пистолет для забивания гвоздей.
Как сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области, мужчины выполняли работу, стоя спиной друг к другу. Каждый из них, воспользовавшись строительным пистолетом, ставил его на специальную подставку. В
Рабочего доставили в Шатковскую ЦРБ. Для проведения сложной операции срочно доставили нижегородских кардиохирургов.
Медэкперты установили: оба работника были трезвыми.
По результатам расследования несчастного случая предприятие оштрафовали на 60 тысяч рублей за неудовлетворительную организацию производства работ и отсутствие надлежащего контроля.