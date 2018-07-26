Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обмен женами у чукчей: зачем это делается
В Амурской области 40 полицейских расстреляли ветерана-афганца
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Ксения Собчак с корзинкой прокатилась на катере
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
В Сети появились редкие фото Райана Гослинга с дочкой
Игорь Николаев спел дуэтом с маленькой дочкой
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Миддлтон нарушила один из главных запретов Елизаветы II
Скончалась онкобольная модель Виталина Афанасьева
Сердюков ответил на сообщения о его свадьбе с Васильевой
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Ливневые дожди в Японии
10:47 (мск), источник: Нижегородская правда

На нижегородском предприятии рабочему в сердце вонзился гвоздь

Тяжёлый несчастный случай произошёл при изготовлении деревянных поддонов.

Тяжёлый несчастный случай произошёл при изготовлении деревянных поддонов. Несчастье случилось в Шатках. Предприятие называет Государственная инспекция труда в Нижегородской области: АО «Строитель». Пострадавшему рабочему столярного цеха 36 лет. Вместе с напарником он делал деревянный поддоны для Пешеланского гипсового завода, используя при этом строительный пистолет для забивания гвоздей.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области, мужчины выполняли работу, стоя спиной друг к другу. Каждый из них, воспользовавшись строительным пистолетом, ставил его на специальную подставку. В какой-то момент рабочий повернулся за пистолетом, напарник тоже повернулся, чтобы передать пистолет. То есть работники повернулись друг к другу одновременно. Пистолет находился в режиме автоматического срабатывания при касании с пробиваемым материалом. Держа пистолет в руке, напарник по неосторожности коснулся наконечником груди коллеги. Произошло самопроизвольное срабатывание пневмоподачи. Гвоздь длиной 88 миллиметров попал пострадавшему в область сердца, повредив аорту.

Рабочего доставили в Шатковскую ЦРБ. Для проведения сложной операции срочно доставили нижегородских кардиохирургов.

Медэкперты установили: оба работника были трезвыми.

По результатам расследования несчастного случая предприятие оштрафовали на 60 тысяч рублей за неудовлетворительную организацию производства работ и отсутствие надлежащего контроля.

Все новости региона
 Вести с полей. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области
Фура смяла иномарку под Нижним Новгородом: погибло двое детей
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Переход Головина - на третьем месте
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь