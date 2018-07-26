На нижегородском предприятии рабочему в сердце вонзился гвоздь

Тяжёлый несчастный случай произошёл при изготовлении деревянных поддонов. Несчастье случилось в Шатках. Предприятие называет Государственная инспекция труда в Нижегородской области: АО «Строитель». Пострадавшему рабочему столярного цеха 36 лет. Вместе с напарником он делал деревянный поддоны для Пешеланского гипсового завода, используя при этом строительный пистолет для забивания гвоздей.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области, мужчины выполняли работу, стоя спиной друг к другу. Каждый из них, воспользовавшись строительным пистолетом, ставил его на специальную подставку. В какой-то момент рабочий повернулся за пистолетом, напарник тоже повернулся, чтобы передать пистолет. То есть работники повернулись друг к другу одновременно. Пистолет находился в режиме автоматического срабатывания при касании с пробиваемым материалом. Держа пистолет в руке, напарник по неосторожности коснулся наконечником груди коллеги. Произошло самопроизвольное срабатывание пневмоподачи. Гвоздь длиной 88 миллиметров попал пострадавшему в область сердца, повредив аорту.