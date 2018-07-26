Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Не могу не думать о политике»: Макаревич уехал из России
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Ксения Собчак с корзинкой прокатилась на катере
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Собственников квартир могут заставить платить еще за одну услугу
Самолет пропал при перелете в Томск
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Ливневые дожди в Японии
10:46 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР назвал взрыв у посольства США единичным инцидентом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/ — Ранее полиция сообщила, что у американской дипмиссии в Пекине взорвалась петарда.

МИД КНР назвал в четверг взрыв у посольства США в Пекине «единичным случаем [нарушения] общественной безопасности». Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

Ранее китайская полиция сообщила, что у американской дипмиссии в столице КНР взорвалась петарда, в результате чего пострадал мужчина. Он задержан.

 "И мы дадим России пощечину, когда это будет необходимо"
Слова Буша-младшего о Путине вошли в историю
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Переход Головина - на третьем месте
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь