МИД КНР назвал взрыв у посольства США единичным инцидентом

МИД КНР назвал в четверг взрыв у посольства США в Пекине «единичным случаем [нарушения] общественной безопасности». Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

Ранее китайская полиция сообщила, что у американской дипмиссии в столице КНР взорвалась петарда, в результате чего пострадал мужчина. Он задержан.

