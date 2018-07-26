Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд, сообщили БЕЛТА в МВД.
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инцидент случился ночью 25 июля на перегоне
На мужчину были составлены протоколы по ст.17.3 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и ч.5 ст. 18.3 КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте). Задержка в движении поезда составила 50 минут.