Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд

Инцидент случился ночью 25 июля на перегоне Березина-Бобруйск. «40-летний бобруйчанин пьяным спал на шпалах, когда над ним проехал локомотив и 30 грузовых вагонов. Машинист применил экстренное торможение, заметив лежащего мужчину. Локомотивная бригада разбудила его и помогла выбраться из-под состава», — рассказали в ведомстве.

На мужчину были составлены протоколы по ст.17.3 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и ч.5 ст. 18.3 КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте). Задержка в движении поезда составила 50 минут.