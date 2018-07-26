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11:43 (мск), источник: БЕЛТА

Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Бобруйском мужчина заснул на шпалах, над ним проехал поезд, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент случился ночью 25 июля на перегоне Березина-Бобруйск. «40-летний бобруйчанин пьяным спал на шпалах, когда над ним проехал локомотив и 30 грузовых вагонов. Машинист применил экстренное торможение, заметив лежащего мужчину. Локомотивная бригада разбудила его и помогла выбраться из-под состава», — рассказали в ведомстве.

На мужчину были составлены протоколы по ст.17.3 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и ч.5 ст. 18.3 КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте). Задержка в движении поезда составила 50 минут.

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