Двух жителей Хабаровска лишили свободы за избиение и ограбление пенсионерки
Молодые люди напали на старушку ради 55 тысяч рублей.
Молодые люди напали на старушку ради 55 тысяч рублей.
Молодые воры в Хабаровске предстали перед судом за ограбление пожилой женщины. Одному из злоумышленников 18 лет, ему пришлось ответить еще и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего, так как напарнику всего 16 лет.
— В ходе следствия установили, что старший грабитель проживал у пожилой женщины. Он знал, что у нее есть деньги и решил забрать их. Парень взял с собой «на дело» несовершеннолетнего напарника. Вместе они забрались в дом ночью, но пенсионерка проснулась от шума. Тогда старший грабитель ударил ее по голове, а когда она упала, связал ее, — прокомментировали в
Добычей молодых людей стали 55 тысяч рублей. После грабежа они скрылись с деньгами с места преступления. Пострадавшая смогла вызвать правоохранителей и уже на следующий день преступников нашли и они признались в содеянном. Суд приговорил старшего грабителя к трем годам лишения свободы, а несовершеннолетнего — к одному году и девяти месяцам условно.