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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Двух жителей Хабаровска лишили свободы за избиение и ограбление пенсионерки

Молодые люди напали на старушку ради 55 тысяч рублей.

Молодые воры в Хабаровске предстали перед судом за ограбление пожилой женщины. Одному из злоумышленников 18 лет, ему пришлось ответить еще и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего, так как напарнику всего 16 лет.

— В ходе следствия установили, что старший грабитель проживал у пожилой женщины. Он знал, что у нее есть деньги и решил забрать их. Парень взял с собой «на дело» несовершеннолетнего напарника. Вместе они забрались в дом ночью, но пенсионерка проснулась от шума. Тогда старший грабитель ударил ее по голове, а когда она упала, связал ее, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Добычей молодых людей стали 55 тысяч рублей. После грабежа они скрылись с деньгами с места преступления. Пострадавшая смогла вызвать правоохранителей и уже на следующий день преступников нашли и они признались в содеянном. Суд приговорил старшего грабителя к трем годам лишения свободы, а несовершеннолетнего — к одному году и девяти месяцам условно.

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