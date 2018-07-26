Двух жителей Хабаровска лишили свободы за избиение и ограбление пенсионерки

Молодые воры в Хабаровске предстали перед судом за ограбление пожилой женщины. Одному из злоумышленников 18 лет, ему пришлось ответить еще и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего, так как напарнику всего 16 лет.

— В ходе следствия установили, что старший грабитель проживал у пожилой женщины. Он знал, что у нее есть деньги и решил забрать их. Парень взял с собой «на дело» несовершеннолетнего напарника. Вместе они забрались в дом ночью, но пенсионерка проснулась от шума. Тогда старший грабитель ударил ее по голове, а когда она упала, связал ее, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю.