Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
В Сети появились редкие фото Райана Гослинга с дочкой
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Москва – Владивосток: 7 упражнений для разминки в поезде
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
«Три грации»: Татьяна Навка умилила соцсети снимком с дочками
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Пропустивший голосование по пенсиям депутат подал в отставку
Рейтинг Forbes: сколько заработал Овечкин и Бузова
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Ливневые дожди в Японии
10:54 (мск), источник: НИА Самара

«Сызранский помидор» повредили вандалы спустя месяц после установки


Теперь объект уедет на реставрацию.

Чуть больше месяца прошло с того момента, как в парке «Гномик» появился арт-объект «Сызранский помидор». В его «кожуре» уже красуется несколько дыр. Их авторами являются жители Сызрани, которые пытались залезть прямо на верхушку арт-объекта, несмотря на просьбы работников парка не делать этого. Ведь эта экспозиция была создана для красоты, а не для демонстративного проявления своих физических способностей, сообщает в ВК администрация Сызрани.

После случившегося в парке появились многочисленные сигнальные таблички специально для тех, кому нужно прочесть перед тем как что-то сделать: «по газону не ходить», «на помидор не лезть».

Теперь помидор необходимо экстренно увозить на реставрационные работы. Мастерам придется поторопиться, ведь 18 августа в Сызрани должен пройти городской праздник «Сызранский помидор», а этот арт-объект является непосредственным символом праздника.

Напомним, что проект МБУ «Городской дом культуры» был признан победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл».

Проект МБУ «Городской дом культуры» — «Парковый арт-объект “Сызранский помидор” — эко-бренд города» — был признан победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и получил финансирование в размере 300 000 руб. от АО «РИТЭК».

В рамках проекта и был создан арт-объект, являющийся символом ежегодного городского праздника «Сызранский помидор». Поскольку праздник проводится в детском парке «Гномик», то именно в нем и было решено установить арт-объект, посвященный экологическому бренду города — особому сорту томата «Сызранский».

Все новости региона
«Сызранский помидор» повредили вандалы спустя месяц после установки
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Переход Головина - на третьем месте
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь