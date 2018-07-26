В Татарстане задержали экс-главу исполкома Тюлячинского района

Сообщается, что в ближайшее время Следственный комитет обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

— Нуруллина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности, — говорится в сообщении.

Напомним, Рустям Нуруллин покинул свой пост в феврале этого года в связи с коррупционным скандалом. Он возглавлял исполком с 2015 года.