В Татарстане задержали экс-главу исполкома Тюлячинского района
В Татарстане задержали бывшего главу исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина, передает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.
В Татарстане задержали бывшего главу исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина, передает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.
Сообщается, что в ближайшее время Следственный комитет обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
— Нуруллина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности, — говорится в сообщении.
Напомним, Рустям Нуруллин покинул свой пост в феврале этого года в связи с коррупционным скандалом. Он возглавлял исполком с 2015 года.
Ранее сообщалось, что в доме бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева прошли обыски, после его задержали. Его подозревают в махинациях с землей в Князевском сельском поселении.