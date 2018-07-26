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11:54 (мск), источник: Volga News

В центре Самары поздно вечером загорелся автомобиль Mitsubishi

Во время пожара никто не пострадал.

В среду, 25 июля, в 22:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Молодогвардейская в Ленинском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Mitsubishi. Четыре пожарных, используя одну спецмашину полностью потушили его в 22:51. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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