В центре Самары поздно вечером загорелся автомобиль Mitsubishi
Во время пожара никто не пострадал.
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Во время пожара никто не пострадал.
В среду, 25 июля, в 22:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Молодогвардейская в Ленинском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел автомобиль Mitsubishi. Четыре пожарных, используя одну спецмашину полностью потушили его в 22:51. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.