В Усолье полицейские разбираются в обстоятельствах падения девочки из окна

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они установили, что мать двоих детей — семилетней девочки и восьмилетнего мальчика — находилась на работе. Ребята находились под присмотром соседки, которая запустила домой детей с прогулки, а сама ненадолго поднялась к себе в квартиру.

В это время дети открыли окно, девочка присела на подоконник, ребята играли, толкались, и в результате шалости девочка выпала из окна.

Сейчас медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, угрозы для жизни нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция предупреждает: открытые окна — источник опасности для детей. Необходимо принять все меры к тому, чтобы предотвратить несчастный случай.