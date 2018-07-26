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12:24 (мск), источник: НИА Иркутск

В Усолье полицейские разбираются в обстоятельствах падения девочки из окна

Вечером 25 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило телефонное сообщение от сотрудника детской городской больницы о том, что семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован в медучреждение бригадой скорой помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они установили, что мать двоих детей — семилетней девочки и восьмилетнего мальчика — находилась на работе. Ребята находились под присмотром соседки, которая запустила домой детей с прогулки, а сама ненадолго поднялась к себе в квартиру.

В это время дети открыли окно, девочка присела на подоконник, ребята играли, толкались, и в результате шалости девочка выпала из окна.

Сейчас медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, угрозы для жизни нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция предупреждает: открытые окна — источник опасности для детей. Необходимо принять все меры к тому, чтобы предотвратить несчастный случай.

С начала года в Иркутской области уже 22 ребенка выпали из окон, двое скончались.

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