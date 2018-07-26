В Иркутске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в карманных кражах
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поймали с поличным двух граждан по подозрению в совершении карманных краж.
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поймали с поличным двух граждан по подозрению в совершении карманных краж.
В конце июня в дежурную часть полиции обратилась 27-летняя иркутянка с заявлением о том, что неизвестный преступник в одном из торговых центров тайно похитил ее смартфон. Нанесенный ущерб потерпевшая оценила на сумму около 100 тысяч рублей.
Сотрудникам уголовного розыска, специализирующимся на раскрытии карманных краж, удалось выйти на след предполагаемого вора и задержать 45-летнего мужчину с поличным, когда он на территории другого торгового центра совершил хищение сотового телефона у жительницы поселка Молодежный Иркутского района.
21 июля другой злоумышленник, находясь в одном из
Похищенное имущество изъято и передано собственникам, сообщает
Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению ими аналогичных преступлений на территории Иркутска.