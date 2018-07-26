В Перми локализовали пожар на химпредприятии

Сообщение о пожаре на улице Щигровская в Кировском районе Перми поступило в четверг в 11.10 (9.10 мск). Огонь вспыхнул на территории предприятия «Нефтехимик», ему был присвоен 4-й, повышенный ранг сложности. На место выехали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что загорелся нефтяной растворитель на площади порядка 400 квадратных метров, на место ЧП направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.