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12:09 (мск), источник: РИА Новости

В Перми локализовали пожар на химпредприятии

ПЕРМЬ, 26 июл — РИА Новости. Крупный пожар на химпредприятии «Нефтехимик» в Перми локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Источник: РИА Новости

Сообщение о пожаре на улице Щигровская в Кировском районе Перми поступило в четверг в 11.10 (9.10 мск). Огонь вспыхнул на территории предприятия «Нефтехимик», ему был присвоен 4-й, повышенный ранг сложности. На место выехали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что загорелся нефтяной растворитель на площади порядка 400 квадратных метров, на место ЧП направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пожар в Кировском районе локализован в 12.15 по местному времени (10.15 мск)», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, на месте ЧП работает личный состав пожарно-спасательных подразделений, силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского городского округа: 26 единиц техники и 70 пожарных, в том числе от МЧС 16 единиц техники и 48 спасателей.

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