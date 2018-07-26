В Казани прикрыли очередную финансовую пирамиду, которая обещала до 200 процентов годовых

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что с мая по август 2017 года в Казани функционировала финансовая организация, которая обещала своим вкладчикам баснословную прибыль — от 100 до 200 процентов годовых. Еще одним приятным бонусом были выплаты за каждого «вновь обращенного». Суммы обещали значительные — от 5 до 15 процентов от вклада.