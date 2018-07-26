Жительница Самары грозилась убить соседку по коммуналке осколком кружки

По данным правоохранителей, 32-летняя женщина и ее 29-летняя соседка ночью встретились на общей кухне. Видимо, у них накопилось много претензий к друг другу — между женщинами завязалась словесная перепалка. Когда все слова закончились, 32-летняя женщина схватила осколок керамической кружки и начала угрожать им своей оппонентке. Последняя, испугавшись за свою жизнь, вызвала полицейских.