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12:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Самары грозилась убить соседку по коммуналке осколком кружки

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

В Самаре ссора двух соседок по коммунальной квартире закончилась возбуждением уголовного дела.

По данным правоохранителей, 32-летняя женщина и ее 29-летняя соседка ночью встретились на общей кухне. Видимо, у них накопилось много претензий к друг другу — между женщинами завязалась словесная перепалка. Когда все слова закончились, 32-летняя женщина схватила осколок керамической кружки и начала угрожать им своей оппонентке. Последняя, испугавшись за свою жизнь, вызвала полицейских.

Женщину задержали. Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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