Жительница Самары грозилась убить соседку по коммуналке осколком кружки
В отношении женщины возбудили уголовное дело.
В отношении женщины возбудили уголовное дело.
В Самаре ссора двух соседок по коммунальной квартире закончилась возбуждением уголовного дела.
По данным правоохранителей, 32-летняя женщина и ее 29-летняя соседка ночью встретились на общей кухне. Видимо, у них накопилось много претензий к друг другу — между женщинами завязалась словесная перепалка. Когда все слова закончились, 32-летняя женщина схватила осколок керамической кружки и начала угрожать им своей оппонентке. Последняя, испугавшись за свою жизнь, вызвала полицейских.
Женщину задержали. Как сообщает