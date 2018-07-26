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12:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Мосгорсуд приговорил бывшего замглавы УСБ СКР Ламонова к пяти годам колонии

Мосгорсуд 26 июля приговорил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"
Господина Ламонова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Помимо срока, виновному назначили штраф в размере суммы взятки — 32 млн 580 тыс. руб., а также лишили звания полковника юстиции.

Адвокат Ламонова сказала «Ъ» что решение будет обжаловано.

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Гособвинение просило отправить господина Ламонова в колонию на шесть лет. Дело бывшего замначальника УСБ СКР рассмаривалось в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием, что подразумевает признание вины.

Напомним, Александр Ламонова еще во время следствия признал свое участие в коррупционной схеме по досрочному освобождению из-под ареста криминального авторитета Андрея Кочуйкова и рассказал о роли в ней своего начальника, руководителя главка СКР Михаила Максименко. Кроме него, на сделку со следствием пошел другой фигурант дела Денис Никандров.

Высокопоставленных сотрудников СКР обвиняют в том, что они за взятку обещали изменить обвинение Андрею Кочуйкову — подручному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), которого арестовали по делу о перестрелке возле кафе Elements в Москве. По делу проходят Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. 23 января стало известно, что фигурантом дела стал глава управления СКР по Москве Александр Дрыманов.

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