Мосгорсуд приговорил бывшего замглавы УСБ СКР Ламонова к пяти годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Господина Ламонова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Помимо срока, виновному назначили штраф в размере суммы взятки — 32 млн 580 тыс. руб., а также лишили звания полковника юстиции.

Адвокат Ламонова сказала «Ъ» что решение будет обжаловано.

Гособвинение просило отправить господина Ламонова в колонию на шесть лет. Дело бывшего замначальника УСБ СКР рассмаривалось в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием, что подразумевает признание вины.

Напомним, Александр Ламонова еще во время следствия признал свое участие в коррупционной схеме по досрочному освобождению из-под ареста криминального авторитета Андрея Кочуйкова и рассказал о роли в ней своего начальника, руководителя главка СКР Михаила Максименко. Кроме него, на сделку со следствием пошел другой фигурант дела Денис Никандров.