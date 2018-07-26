Приморские города края накрыло ураганом
По прогнозу синоптиков, ливневые дожди и грозы в ближайшие дни не прекратятся, велика вероятность образования смерчей над морем.
По прогнозу синоптиков, ливневые дожди и грозы в ближайшие дни не прекратятся, велика вероятность образования смерчей над морем.
Минувшие вечер и ночь выдались тревожными для жителей городов Черноморского побережья Краснодарского края. Там бушевала стихия: ураганный ветер, шторм и проливной дождь. В Геленджике, Новороссийске и Крымске были включены сирены оповещения, предупреждавшие жителей о непогоде.
Штормовое предупреждение было объявлено в Новороссийске. На город обрушились ливень и ветер. В самом городе пострадали уличные фонари, ветер повредил инфраструктуру пляжа в Алексино, в порту оказались опрокинуты контейнеры (автор видео — Александр Петров).
Неблагоприятный погодный прогноз в городе сохраняется.
Как сообщал «Югополис», трагический случай произошел 25 июля на пляже в Туапсе, где молния убила купавшегося в море отдыхающего из Пензенской области.
Сильная гроза была минувшей ночью и в Геленджике и его окрестностях. В городе ветер сломал много деревьев.
В Ейске порывом ветра сорвало крышу с подъезда одной из многоэтажек.
В настоящее время городские власти наводят порядок на своих территориях, устраняя последствия непогоды.
Сильные дожди, вызвавшие подтопления, прошли в последние две недели в Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе,
Почему в краевом центре не работают ливневки, 26 июля рассказал в видеообращении к горожанам мэр Евгений Первышов.