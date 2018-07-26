Приморские города края накрыло ураганом

Минувшие вечер и ночь выдались тревожными для жителей городов Черноморского побережья Краснодарского края. Там бушевала стихия: ураганный ветер, шторм и проливной дождь. В Геленджике, Новороссийске и Крымске были включены сирены оповещения, предупреждавшие жителей о непогоде.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-33025155&id=456242090&hash=795563407df7dfbb&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Штормовое предупреждение было объявлено в Новороссийске. На город обрушились ливень и ветер. В самом городе пострадали уличные фонари, ветер повредил инфраструктуру пляжа в Алексино, в порту оказались опрокинуты контейнеры (автор видео — Александр Петров).

Неблагоприятный погодный прогноз в городе сохраняется.

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Как сообщал «Югополис», трагический случай произошел 25 июля на пляже в Туапсе, где молния убила купавшегося в море отдыхающего из Пензенской области.

Сильная гроза была минувшей ночью и в Геленджике и его окрестностях. В городе ветер сломал много деревьев.

В Ейске порывом ветра сорвало крышу с подъезда одной из многоэтажек.

В настоящее время городские власти наводят порядок на своих территориях, устраняя последствия непогоды.

Сильные дожди, вызвавшие подтопления, прошли в последние две недели в Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе, Архипо-Осиповке. Над морем неоднократно появлялись смерчи. Как сообщал «Югополис», Краснодар тоже неоднократно заливало дождем. Внимание горожан привлек инцидент на улице Московской, где спасатели вынуждены были применить плавсредства специализированной пожарно-спасательной части, чтобы помочь пассажирам выбраться из утонувшего в огромной луже автобуса.