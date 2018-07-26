Бывший замглавы ФАС по Крыму предстанет перед судом по делу о взятке в 3 млн рублей
26 июля.
26 июля.
Бывшему чиновнику вменяют ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса России (получение должностным лицом взятки через посредника в особо крупном размере).
«Обвиняемый, располагая информацией о том, что в УФАС по Республике Крым и городу Севастополю поступила жалоба на одну из организаций, участвующих в тендере, привлек к совершению преступления знакомых и потребовал через них от представителей организации взятку в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Взамен обвиняемый намеревался организовать рассмотрение жалобы в интересах организации, считает следствие.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.