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12:52 (мск), источник: Интерфакс

Бывший замглавы ФАС по Крыму предстанет перед судом по делу о взятке в 3 млн рублей

26 июля. Interfax-Russia.ru — Главное следственное управление СКР по республике Крым завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), обвиняемого в получении 3 млн руб. взятки, сообщила в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

Бывшему чиновнику вменяют ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса России (получение должностным лицом взятки через посредника в особо крупном размере).

«Обвиняемый, располагая информацией о том, что в УФАС по Республике Крым и городу Севастополю поступила жалоба на одну из организаций, участвующих в тендере, привлек к совершению преступления знакомых и потребовал через них от представителей организации взятку в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Взамен обвиняемый намеревался организовать рассмотрение жалобы в интересах организации, считает следствие.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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