Бывший замглавы ФАС по Крыму предстанет перед судом по делу о взятке в 3 млн рублей

«Обвиняемый, располагая информацией о том, что в УФАС по Республике Крым и городу Севастополю поступила жалоба на одну из организаций, участвующих в тендере, привлек к совершению преступления знакомых и потребовал через них от представителей организации взятку в размере 3 млн рублей», — говорится в сообщении.