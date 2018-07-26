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13:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Участвовавший в хищении картин Шишкина нижегородец приговорен к 8,5 годам колонии

Участвовавший в хищении картин Ивана Шишкина нижегородец приговорен к 8,5 годам колонии. Об этом сообщила прокуратура региона 26 июля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

25 июля приговором Нижегородского областного суда 39-летний житель Нижнего Новгорода признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209; п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158; п. «а» ч. 2 ст. 164; п.п. «а, б» ч. 3 ст. 161; п.п. «а, б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (участие в банде, кражи, грабежи и разбойные нападения).

Судом установлено, что мужчины входил в банду из шести человек, совершавшую преступления в Нижегородской, Ивановской и Владимирской областях в период с сентября 2012 по май 2016 года. Банда нападала на ломбарды, банки, офисы. Так, злоумышленник участвовал в открытом хищении картины «Лес. Ели» художника Ивана Шишкина из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области. С подельниками он напал на инкассаторов в Нижнем Новгороде, в результате которого они завладели более 60 млн рублей, принадлежащих фирме. Общий ущерб от преступной деятельности банды составил около 200 млн рублей.

Дело рассмотрено в особом порядке, так как с нижегородцем заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе следствия он изобличил других соучастников, рассказал об эпизодах преступной деятельности, ранее не известных правоохранительным органам. Уголовное дело в отношении остальных участников в настоящее время рассматривается в областном суде.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил участника банды к 8,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 8 ноября 2016 года деятельность банды пресечена на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области при совершении очередного разбойного нападения на граждан. В отношении сотрудников ДПС, оказавшихся в месте совершения преступления, была открыта стрельба из автоматов. Все участники банды были задержаны.

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