Ущерб по делу об афере в НПО имени Лавочкина составил 330 миллионов рублей

Источник: Агентство «Москва»

Гендиректора НПО Сергея Лемешевского, являющегося депутатом Мособлдумы, руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«(Речь идет о. — Прим. ред.) хищении денежных средств государственной корпорации “Роскосмос” путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой “Третьяков и партнеры” на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что в НПО имени Лавочкина, а также дома у Лемешевского и Аверьяновой прошли обыски. Сами подозреваемые задержаны.

Дело возбудили еще в пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше.

Гендиректору НПО грозит до десяти лет лишения свободы, сообщал ранее источник, знакомый с ходом расследования.

Кроме того, накануне стало известно, что со 2 августа в отставку уходит руководитель еще одного крупного космического предприятия — НПО «Техномаш» Дмитрий Панов.

В «Роскосмосе» также заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.

Ситуация вокруг ЦНИИмаша

В пятницу в ЦНИИмаше — головном исследовательском институте «Роскосмоса» — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института «сливались» секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.

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Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

В понедельник в «Роскосмосе» уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.