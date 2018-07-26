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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Ущерб по делу об афере в НПО имени Лавочкина составил 330 миллионов рублей

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ущерб по делу об афере в АО «“Научно-производственное объединение” им. С. А. Лавочкина» составляет 330 миллионов рублей, сообщается на сайте СК.

Источник: Агентство «Москва»
Гендиректора НПО Сергея Лемешевского, являющегося депутатом Мособлдумы, руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«(Речь идет о. — Прим. ред.) хищении денежных средств государственной корпорации “Роскосмос” путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой “Третьяков и партнеры” на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что в НПО имени Лавочкина, а также дома у Лемешевского и Аверьяновой прошли обыски. Сами подозреваемые задержаны.

Дело возбудили еще в пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше.

Гендиректору НПО грозит до десяти лет лишения свободы, сообщал ранее источник, знакомый с ходом расследования.

Кроме того, накануне стало известно, что со 2 августа в отставку уходит руководитель еще одного крупного космического предприятия — НПО «Техномаш» Дмитрий Панов.

В «Роскосмосе» также заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.

Ситуация вокруг ЦНИИмаша

В пятницу в ЦНИИмаше — головном исследовательском институте «Роскосмоса» — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института «сливались» секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.

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Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

В понедельник в «Роскосмосе» уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.

Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет «панику и отчаянно-небрежную работу разведки».

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