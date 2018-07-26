Ущерб по делу об афере в НПО имени Лавочкина составил 330 миллионов рублей
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ущерб по делу об афере в АО «“Научно-производственное объединение” им. С. А. Лавочкина» составляет 330 миллионов рублей, сообщается на сайте СК.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ущерб по делу об афере в АО «“Научно-производственное объединение” им. С. А. Лавочкина» составляет 330 миллионов рублей, сообщается на сайте СК.
«(Речь идет о. — Прим. ред.) хищении денежных средств государственной корпорации “Роскосмос” путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой “Третьяков и партнеры” на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в НПО имени Лавочкина, а также дома у Лемешевского и Аверьяновой прошли обыски. Сами подозреваемые задержаны.
Дело возбудили еще в пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше.
Гендиректору НПО грозит до десяти лет лишения свободы, сообщал ранее источник, знакомый с ходом расследования.
Кроме того, накануне стало известно, что со 2 августа в отставку уходит руководитель еще одного крупного космического предприятия — НПО «Техномаш» Дмитрий Панов.
В «Роскосмосе» также заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.
В пятницу в ЦНИИмаше — головном исследовательском институте «Роскосмоса» — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института «сливались» секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.
Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору
В понедельник в «Роскосмосе» уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.
Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет «панику и