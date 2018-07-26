Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Не могу не думать о политике»: Макаревич уехал из России
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
Красавицы, которые выросли из «гадких утят»
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Овечкин и Шнуров возглавили рейтинг российских знаменитостей
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Реакция Порошенко на декларацию США по Крыму
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
12:46 (мск), источник: Интерфакс

Бывшего замглавы МЧС Шлякова обвинили в вымогательстве 50 млн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Бывшему первому заместителю главы МЧС РФ Сергею Шлякову и трем другим фигурантам уголовного дела вменяется в вину вымогательство суммы, эквивалентной 50 млн рублей за трудоустройство экс-вице-губернатора Ярославской области. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: РИА "Новости"
«Шлякову, а также трем другим фигурантам дела — Онищенко, Кузнецову и Казарцеву — инкриминируется вымогательство 50 млн рублей за обещание трудоустроить одного из бывших вице-губернаторов Ярославской области», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что Шляков задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве.

«Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», — сказал собеседник агентства.

Читайте также
«Вваливались в камеру чудовища»

В отношении Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Если его вина будет доказана, ему грозит наказание до 10 лет заключения.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «скорее всего, все вопросы — к тому, чем он занимался после ухода из МЧС РФ».

Адвокат Шлякова Руслан Коблев сообщил, что вопрос об аресте его подзащитного будет рассмотрен Тверским судом Москвы в четверг.

Генерал-полковник С. Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года.

Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
В Японии скончался самый пожилой человек на Земле
СМИ: Сергей Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»
Названы самые богатые российские знаменитости
Евросоюз уступил Трампу в торговой войне
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь