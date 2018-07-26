Бывшего замглавы МЧС Шлякова обвинили в вымогательстве 50 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«Шлякову, а также трем другим фигурантам дела — Онищенко, Кузнецову и Казарцеву — инкриминируется вымогательство 50 млн рублей за обещание трудоустроить одного из бывших вице-губернаторов Ярославской области», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что Шляков задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве.

«Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», — сказал собеседник агентства.

В отношении Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Если его вина будет доказана, ему грозит наказание до 10 лет заключения.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «скорее всего, все вопросы — к тому, чем он занимался после ухода из МЧС РФ».

Адвокат Шлякова Руслан Коблев сообщил, что вопрос об аресте его подзащитного будет рассмотрен Тверским судом Москвы в четверг.