Тольяттинское кафе оштрафовали на 1,7 млн рублей за незаконную продажу алкоголя

Нарушения в заведении, которое находится на улице Офицерской, выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки в марте этого года. По данному факту прокурор города направил в суд 2 заявления о привлечении руководства кафе к административной ответственности по статьям «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота» и «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».