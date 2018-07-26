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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Тольяттинское кафе оштрафовали на 1,7 млн рублей за незаконную продажу алкоголя

Нарушения нашли сотрудники городской прокуратуры.

Арбитражный суд Самарской области привлек к ответственности кафе, которое торговало алкогольной продукцией без лицензии.

Нарушения в заведении, которое находится на улице Офицерской, выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки в марте этого года. По данному факту прокурор города направил в суд 2 заявления о привлечении руководства кафе к административной ответственности по статьям «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота» и «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

На минувшей неделе Арбитражный суд удовлетворил заявления прокурора. Заведение оштрафовали на 200 тысяч рублей и на 1,5 миллиона рублей.

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