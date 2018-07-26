Один из фигурантов дела об афере в НПО имени Лавочкина скрылся

Гендиректору этого крупного космического предприятия Сергею Лемешевскому, который одновременно является депутатом Мособлдумы, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову предъявлены обвинения.

«Адвокат Третьяков скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

«Адвокат Третьяков скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрено ходатайство об аресте обвиняемых. Всем им грозит до 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

