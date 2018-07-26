ФСБ: за вымогательство осужден сотрудник ПАО «Кубаньэнерго»

Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. Юрченко Олега Павловича приговорили к 3-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на основании вердикта, вынесенного в Краснодарском краевом суде, он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.



Как сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудник ПАО «Кубаньэнерго» вымогал 1 млн 350 тыс. рублей за оказание мнимых услуг по подготовке и согласованию технических условий на присоединение земельного участка к электросетям.