Три новых очага АЧС выявили в Калининградской области
В Калининградской области выявлено три новых очага распространения африканской чумы свиней. Соответствующие проекты указов о введении карантина опубликованы на сайте регионального правительства.
В Калининградской области выявлено три новых очага распространения африканской чумы свиней. Соответствующие проекты указов о введении карантина опубликованы на сайте регионального правительства.
Так, с 25 июля по 24 августа карантин введен на территории охотничьего угодья «Человек и фауна» в районе поселка Никитовка Полесского городского округа. Там был обнаружен труп дикого кабана.
Карантин введен также в районе поселка Свобода Черняховского городского округа, и в государственном природном заказнике «Громовский» в Славского городском округе.
Накануне стало известно, что с 23 июля областные власти ввели карантин в охотничьем угодье «Гремяченское», расположенном на территории Черняховского городского округа, в районе поселка поселка Грибоедово на территории Гурьевского городского округа, а также в районе поселка Лагерное. Во всех этих местах были обнаружены трупы диких кабанов.