Три новых очага АЧС выявили в Калининградской области

Так, с 25 июля по 24 августа карантин введен на территории охотничьего угодья «Человек и фауна» в районе поселка Никитовка Полесского городского округа. Там был обнаружен труп дикого кабана.

Карантин введен также в районе поселка Свобода Черняховского городского округа, и в государственном природном заказнике «Громовский» в Славского городском округе.