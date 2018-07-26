Еще одна женщина утонула, стирая ковер
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Тридцатидвухлетняя женщина утонула в Алматы, стирая ковер в Большом Алматинском канале (БАК).
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Тридцатидвухлетняя женщина утонула в Алматы, стирая ковер в Большом Алматинском канале (БАК).
Как сообщает комитет по ЧС, трагедия случилась 23 июля на территории Енбекшиказахского района, Алматинской области.
Сообщение о несчастном случае поступило в пожарную часть № 6 города Есик в 17:19, с этого момента проводятся поиски тела погибшей, спасателями
Спасатели рассказали, что женщина была не одна, стирать ковер ей помогал муж, и он пытался спасти жену.
«В канале идет большой поток воды, с быстрым течением и глубиной два метра. БАК предназначен для полива полей, а не для купания и стирки ковров», — предупреждают сотрудники ЧС.
По указанным причинам вторые сутки не удается найти тело погибшей. Водолазы обследовали 18 километров канала, была частично сброшена вода, чтобы уровень в канале снизился на метр. Однако водолазы пока не могут обследовать шлюзы — это небезопасно для жизни спасателей.
Ранее аналогичный несчастный случай произошел в Астане на канале Нура — Есиль 14 июля. При стирке ковра утонула 43-летняя и две ее дочери в возрасте 12 и 11 лет.