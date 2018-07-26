Еще одна женщина утонула, стирая ковер

Источник: Sputniknews.kz

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Как сообщает комитет по ЧС, трагедия случилась 23 июля на территории Енбекшиказахского района, Алматинской области.

Сообщение о несчастном случае поступило в пожарную часть № 6 города Есик в 17:19, с этого момента проводятся поиски тела погибшей, спасателями оперативно-спасательного отряда, пожарными, сотрудниками полиции и акимата.

Спасатели рассказали, что женщина была не одна, стирать ковер ей помогал муж, и он пытался спасти жену.

«В канале идет большой поток воды, с быстрым течением и глубиной два метра. БАК предназначен для полива полей, а не для купания и стирки ковров», — предупреждают сотрудники ЧС.

По указанным причинам вторые сутки не удается найти тело погибшей. Водолазы обследовали 18 километров канала, была частично сброшена вода, чтобы уровень в канале снизился на метр. Однако водолазы пока не могут обследовать шлюзы — это небезопасно для жизни спасателей.