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14:20 (мск), источник: Tengrinews

416 человек доставили в полицию с рынка «Жибек Жолы»

С авторынка «Жибек Жолы» полицейские доставили в органы внутренних дел 416 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: Tengrinews
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По информации ДВД, накануне на рынке было проверено порядка 1500 торговых точек. В полиции отмечают, что здесь же действуют 68 СТО.

«416 человек без документов были доставлены в органы внутренних дел. После того как их принадлежность была установлена, они были отпущены. 100 человек были водворены в приемник-распределитель для лиц без документов. Также в ходе рейда на предмет криминального происхождения были проверены 82 автомашины, которые были на подъемнике», — привела данные Азирбек.

По результатам рейда, полицейские нашли 2 похищенных ранее велосипеда, которые продавались на территории рынка, и выявили порядка 416 различных административных правонарушений.

«Мы проводили беседу с продавцами. Многие из них не имели на руках документов, сетуя на то, что владельцами торговой точки являются другие лица. Но это, как раз-таки, нарушения по линии департамента госдоходов, которые параллельно эту работу тоже проведут на предмет каких-то нарушений законодательства», — рассказала Салтанат Азирбек.

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