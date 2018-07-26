416 человек доставили в полицию с рынка «Жибек Жолы»
С авторынка «Жибек Жолы» полицейские доставили в органы внутренних дел 416 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
С авторынка «Жибек Жолы» полицейские доставили в органы внутренних дел 416 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
По информации ДВД, накануне на рынке было проверено порядка 1500 торговых точек. В полиции отмечают, что здесь же действуют 68 СТО.
«416 человек без документов были доставлены в органы внутренних дел. После того как их принадлежность была установлена, они были отпущены. 100 человек были водворены в
По результатам рейда, полицейские нашли 2 похищенных ранее велосипеда, которые продавались на территории рынка, и выявили порядка 416 различных административных правонарушений.
«Мы проводили беседу с продавцами. Многие из них не имели на руках документов, сетуя на то, что владельцами торговой точки являются другие лица. Но это, как