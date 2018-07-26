416 человек доставили в полицию с рынка «Жибек Жолы»

Источник: Tengrinews

По информации ДВД, накануне на рынке было проверено порядка 1500 торговых точек. В полиции отмечают, что здесь же действуют 68 СТО.

«416 человек без документов были доставлены в органы внутренних дел. После того как их принадлежность была установлена, они были отпущены. 100 человек были водворены в приемник-распределитель для лиц без документов. Также в ходе рейда на предмет криминального происхождения были проверены 82 автомашины, которые были на подъемнике», — привела данные Азирбек.

По результатам рейда, полицейские нашли 2 похищенных ранее велосипеда, которые продавались на территории рынка, и выявили порядка 416 различных административных правонарушений.