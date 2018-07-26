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13:11 (мск), источник: Piter.tv

В Выборгском районе Петербурга горит завод «Светлана»

Огромный столб дыма увидели жильцы соседних домов.

На Манчестерской улице, в Выборгском районе Петербурга, горят теплицы, в которых выращивают и продают цветы. Об этом каналу Piter.TV сообщили очевидцы происшествия.

Днем 26 июля на Манчестерской улице случился пожар: загорелись одноэтажные здания. Огромный столб дыма увидели жильцы соседних домов. По словам очевидцев, в огне оказались промышленные теплицы, в которых выращивали цветы на продажу. Как удалось выйснить коррепондентам Piter.TV, это был завод «Светлана». На предприятии воспламенилась оранжерея на площадях бывшего арендатора — «Завода готовых теплиц». Эту территорию компания занимала до 23 июля, а потом съехала.

Как сообщили сотрудники МЧС, лощадь пожара составила 70 квадратных метров. К 12.19 огонь потушили, а к 12.27 — полностью ликвидировали.

В Выборгском районе Петербурга горит завод «Светлана»
Во время загрузки произошла ошибка.
13:10 (мск)© Piter.tv
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