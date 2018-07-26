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14:14 (мск), источник: Newsroom24.ru

Мужчин, укравших из магазинов 14 млн рублей, осудили в Нижнем Новгороде

Злоумышленников задержали по горячим следам.

Троих мужчин, укравших из магазинов 14 млн рублей, осудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Обвиняемые проникали в магазины, взламывая замки с помощью специально приготовленных инструментов. Их действия были зарегистрированы камерами видеонаблюдения. В результате трех краж было похищено 14 млн рублей.

«Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Недалеко от места преступления полицейские обнаружили автомобили, в которых находилось похищенное», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нижегородский районный суд приговорил двоих злоумышленников к 6 годам 9 месяцам лишения свободы, а третьего — к 3,5 годам колонии общего режима.

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