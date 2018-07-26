На допросе Дмитрий Сазонов отрицал свою причастность к совершению преступления
Во время допроса замначальника областного управления Росгвардии и руководитель Центра
Во время допроса замначальника областного управления Росгвардии и руководитель Центра
Также в следственном ведомстве уточнили, что полковник был задержан 25 июля в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов и помещен в ИВС.
26 июля следствие вышло в суд Самарского района с ходатайством о его аресте на два месяца по подозрению в получении взятки — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Напомним, по версии следствия, с апреля по июль 2018 г. Сазонов в несколько приемов получал взятки по 100 тыс. руб. (а всего на общую сумму 400 тыс. руб.) за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя.
По сведениям источника в правоохранительных органах, ежемесячная оплата — 100 тыс. руб. обеспечивала «бесперебойное» покровительство частной охранной организации, близкой к ОПГ «Законовские».