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14:07 (мск), источник: Volga News

На допросе Дмитрий Сазонов отрицал свою причастность к совершению преступления

Во время допроса замначальника областного управления Росгвардии и руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов отрицал причастность к совершению преступления, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Также в следственном ведомстве уточнили, что полковник был задержан 25 июля в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов и помещен в ИВС.

26 июля следствие вышло в суд Самарского района с ходатайством о его аресте на два месяца по подозрению в получении взятки — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Напомним, по версии следствия, с апреля по июль 2018 г. Сазонов в несколько приемов получал взятки по 100 тыс. руб. (а всего на общую сумму 400 тыс. руб.) за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя.

По сведениям источника в правоохранительных органах, ежемесячная оплата — 100 тыс. руб. обеспечивала «бесперебойное» покровительство частной охранной организации, близкой к ОПГ «Законовские».

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