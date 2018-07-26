Подозреваемого в убийстве 7-летней девочки арестовали на два месяца

Источник: Reuters

Сегодня, 26 июля, в Самарском районном суде избиралась мера пресечения 23-летнему Николаю Захарову, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Юлии С. Суд арестовал молодого человека на два месяца — до 21 сентября.

Как рассказали следователи корреспонденту «Комсомольской правды — Самара», Николай активно принимал участие в поисках девочки вместе с ее отцом, а потом еще и приходил посмотреть на ее похороны.