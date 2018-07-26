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14:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Подозреваемого в убийстве 7-летней девочки арестовали на два месяца

23-летний молодой человек сознался в преступлении.

Источник: Reuters

Сегодня, 26 июля, в Самарском районном суде избиралась мера пресечения 23-летнему Николаю Захарову, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Юлии С. Суд арестовал молодого человека на два месяца — до 21 сентября.

Как рассказали следователи корреспонденту «Комсомольской правды — Самара», Николай активно принимал участие в поисках девочки вместе с ее отцом, а потом еще и приходил посмотреть на ее похороны.

Напомним, что парня, который, как оказалось, живет в соседнем доме от семьи погибшей девочки, задержали 24 июля. Он не стал отрицать свою вину. Вчера, 25 июля, на стадионе, где нашли тело Юлии, проходил следственный эксперимент. Там молодой человек рассказал и показал, где изнасиловал, а затем убил и спрятал тело девочки.

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