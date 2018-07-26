Редакция Forbes пожаловалась в прокуратуру из-за исчезнувшей из журнала статьи
Из последнего номера журнала пропал текст о бизнесе братьев Магомедовых.
Из последнего номера журнала пропал текст о бизнесе братьев Магомедовых.
Редакция российского издания Forbes сегодня обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы, рассказали «Ведомостям» два сотрудника журнала. По их словам, вчера, 25 июля, редакция получила из печати свежий номер Forbes за август, где не обнаружила статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Эти бизнесмены обвиняются в хищении 2,5 млрд руб.
Корреспондент «Ведомостей» убедился, что статьи о Магомедовых в августовском номере Forbes (номер 08/2018) нет. После публикации материала статья о Магомедовых появилась на сайте Forbes.
Представитель холдинга «Сумма» братьев Магомедовых заявил «Ведомостям», что у компании и ее акционеров не было претензий к журналу на этапе подготовки статьи об их бизнесе, не возникло этих претензий и после того, как в компании прочли текст, опубликованный на сайте Forbes.
Статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден и. о. главного редактора Forbes Николаем Мазуриным, рассказал один из источников «Ведомостей», но в итоге в печатном номере журнала вышел короткий материал другого автора на другую тему. Замена произошла без ведома авторов текста и Мазурина, знают собеседники «Ведомостей».
Учредитель российской версии Forbes — «АС рус медиа» (входит в издательский дом ACMG, основанный Александром Федотовым).
Мазурин подтвердил «Ведомостям», что от своего лица подал заявление в прокуратуру и просит провести проверку возможного нарушения закона о СМИ в связи с невыходом статьи о Магомедовых: «В прокуратуру мы пришли вместе с авторами статьи». На собрании редакции Мазурин показал коллегам само заявление и штамп о принятии документа прокуратурой, рассказал источник «Ведомостей».
Представитель прокуратуры Москвы от комментариев отказался. Источник в прокуратуре подтвердил, что редакция Forbes подала жалобу.
Материал «Дела семейные» на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера Forbes связан с замечаниями юридической службы издания, заявил «Ведомостям» представитель издателя журнала/
Публикация вызовет серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации <...> и, как следствие, экономические риски, связанные с компенсацией морального вреда, убытков, а также расходов на судебный процесс, что неминуемо понесет экономические, репутационные и этические риски для журнала.
Есть и «этическая сторона» вопроса, указывает представитель ACMG: «Мировые стандарты журналистики, наш собственный опыт, а также практика коллег из Forbes USA свидетельствуют о том, что среди редакций существует единый принцип — не публиковать материалы о подозреваемых или подсудимых, которые потенциально могут повлиять на следствие».
Американские СМИ регулярно публикуют материалы о людях и компаниях, обвиняемых в правонарушениях и находящихся в судебных процессах. К примеру, американский Forbes выпустил целый ряд текстов о Харви Вайнштейне, обвиненном в сексуальных домогательствах, убедились «Ведомости».
Впервые конфликт редакции и Федотова стал публичен после того, как Forbes выпустил рейтинг зарплат
До осени 2015 г. журналы Forbes, OK!, Geo и «Gala Биография» в России издавал издательский дом Axel Springer. В сентябре немецкая компания сообщила, что