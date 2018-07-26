Редакция Forbes пожаловалась в прокуратуру из-за исчезнувшей из журнала статьи

Редакция российского издания Forbes сегодня обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы, рассказали «Ведомостям» два сотрудника журнала. По их словам, вчера, 25 июля, редакция получила из печати свежий номер Forbes за август, где не обнаружила статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Эти бизнесмены обвиняются в хищении 2,5 млрд руб.

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Корреспондент «Ведомостей» убедился, что статьи о Магомедовых в августовском номере Forbes (номер 08/2018) нет. После публикации материала статья о Магомедовых появилась на сайте Forbes.

Представитель холдинга «Сумма» братьев Магомедовых заявил «Ведомостям», что у компании и ее акционеров не было претензий к журналу на этапе подготовки статьи об их бизнесе, не возникло этих претензий и после того, как в компании прочли текст, опубликованный на сайте Forbes.

Статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден и. о. главного редактора Forbes Николаем Мазуриным, рассказал один из источников «Ведомостей», но в итоге в печатном номере журнала вышел короткий материал другого автора на другую тему. Замена произошла без ведома авторов текста и Мазурина, знают собеседники «Ведомостей».

По их словам, поэтому Мазурин и обратился в прокуратуру — по мнению редакции, такие действия нарушают закон о СМИ, в частности ст. 19, по которой никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, в том числе ее учредитель.

Учредитель российской версии Forbes — «АС рус медиа» (входит в издательский дом ACMG, основанный Александром Федотовым).

Мазурин подтвердил «Ведомостям», что от своего лица подал заявление в прокуратуру и просит провести проверку возможного нарушения закона о СМИ в связи с невыходом статьи о Магомедовых: «В прокуратуру мы пришли вместе с авторами статьи». На собрании редакции Мазурин показал коллегам само заявление и штамп о принятии документа прокуратурой, рассказал источник «Ведомостей».

Редакция не знает, кто отдал распоряжение о снятии статьи и как именно это произошло, говорят источники «Ведомостей». В заявлении журналисты просят установить, кто это был.

Представитель прокуратуры Москвы от комментариев отказался. Источник в прокуратуре подтвердил, что редакция Forbes подала жалобу.

Материал «Дела семейные» на данный момент дорабатывается, его перенос из августовского номера Forbes связан с замечаниями юридической службы издания, заявил «Ведомостям» представитель издателя журнала/

Публикация вызовет серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации <...> и, как следствие, экономические риски, связанные с компенсацией морального вреда, убытков, а также расходов на судебный процесс, что неминуемо понесет экономические, репутационные и этические риски для журнала. пресс-служба ACMG

Есть и «этическая сторона» вопроса, указывает представитель ACMG: «Мировые стандарты журналистики, наш собственный опыт, а также практика коллег из Forbes USA свидетельствуют о том, что среди редакций существует единый принцип — не публиковать материалы о подозреваемых или подсудимых, которые потенциально могут повлиять на следствие».

Американские СМИ регулярно публикуют материалы о людях и компаниях, обвиняемых в правонарушениях и находящихся в судебных процессах. К примеру, американский Forbes выпустил целый ряд текстов о Харви Вайнштейне, обвиненном в сексуальных домогательствах, убедились «Ведомости».

Журналисты Forbes уже несколько раз обвиняли Федотова во вмешательстве в редакционную политику издания, что прямо запрещено законом о СМИ.

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Впервые конфликт редакции и Федотова стал публичен после того, как Forbes выпустил рейтинг зарплат топ-менеджеров в 2016 г. без оценки вознаграждения председателя правления ВТБ Андрея Костина. Журналисты написали Федотову письмо, где предположили, что отсутствие оценки зарплаты Костина в рейтинге было его решением. Позднее на суде в 2017 г. автор рейтинга Елена Березанская свидетельствовала, что именно Федотов настаивал на исключении данных о Костине. Другой журналист Forbes на том же суде приводил и другие свидетельства вмешательства владельца в редакционную политику. Недавно Федотов уволил с поста главного редактора Николая Ускова. Тот тут же публично рассказал, как Федотов вмешался в работу редакции, хотя прежде такие факты отрицал.