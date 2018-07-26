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14:23 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия МАК будет расследовать крушение самолета Cirrus под Новосибирском

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета под Новосибирском, сообщается на сайте МАК.

Источник: РИА Новости
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«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший утром в среду из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск. К поискам борта присоединился вертолет Ми-8. Позднее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что спасатели нашли самолет, пилот погиб. После этого следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным МАК, самолет принадлежит томской компании «ТрансСервис».

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