Комиссия МАК будет расследовать крушение самолета Cirrus под Новосибирском

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший утром в среду из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск. К поискам борта присоединился вертолет Ми-8. Позднее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что спасатели нашли самолет, пилот погиб. После этого следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным МАК, самолет принадлежит томской компании «ТрансСервис».