Экс-руководителя исполкома Тюлячинского района отправили под домашний арест
Бывшему руководителю исполкома Тюлячинского района Рустяму Нуруллину назначили меру пресечения, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
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Бывшему руководителю исполкома Тюлячинского района Рустяму Нуруллину назначили меру пресечения, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Следователи ходатайствовали о заключении Нуруллина под стражу, но суд назначил ему домашний арест до 11 сентября.