Густой смог вновь окутал Братск

Между тем, в Братске и его окрестностях нет ни одного действующего лесного пожара. И как поясняют в МЧС, виной всему ветер. Он приносит дым из соседних регионов. Лес горит в Якутии и Красноярском крае. Спасатели рекомендуют братчанам как можно меньше находиться на улице и закрывать плотнее окна в квартирах. Сколько будет висеть над городом дымовая завеса, никто сказать не может.