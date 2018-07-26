Густой смог вновь окутал Братск
Уже третий раз за этот месяц. На едкий запах гари жалуются жители всех районов города.
Уже третий раз за этот месяц. На едкий запах гари жалуются жители всех районов города.
Между тем, в Братске и его окрестностях нет ни одного действующего лесного пожара. И как поясняют в МЧС, виной всему ветер. Он приносит дым из соседних регионов. Лес горит в Якутии и Красноярском крае. Спасатели рекомендуют братчанам как можно меньше находиться на улице и закрывать плотнее окна в квартирах. Сколько будет висеть над городом дымовая завеса, никто сказать не может.