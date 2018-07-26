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15:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Густой смог вновь окутал Братск

Уже третий раз за этот месяц. На едкий запах гари жалуются жители всех районов города.

Между тем, в Братске и его окрестностях нет ни одного действующего лесного пожара. И как поясняют в МЧС, виной всему ветер. Он приносит дым из соседних регионов. Лес горит в Якутии и Красноярском крае. Спасатели рекомендуют братчанам как можно меньше находиться на улице и закрывать плотнее окна в квартирах. Сколько будет висеть над городом дымовая завеса, никто сказать не может.

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