В УФССП прокомментировали уголовное дело против замруководителя ведомства

Источник: Новый Калининград

По данным ведомства, в августе 2017 года должностное лицо подписал постановление об отмене запрета на регистрацию земельного участка одного из калининградского ООО, что привело к отчуждению участка в пользу иных лиц.

«Были нарушены права и законные интересы граждан, чьи имущественные требования к ООО, содержащиеся в исполнительных документах, не были удовлетворены из-за отчуждения имущества, за счет которого могло бы осуществляться взыскание денежных средств в размере порядка 2 млн рублей», — сообщили приставы.

При этом в ведомстве заверили, что «планомерная работа по пресечению и предотвращению коррупционной составляющей в Управлении ФССП России по Калининградской области будет продолжена».

Напомним, во вторник, 25 июля стало известно, что одного из заместителей руководителя управления заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в конце августа 2017 года 37-летний подозреваемый, будучи и.о. руководителя управления, подписал постановление об отмене запрета на регистрацию земельного участка на улице Глинки компанией ООО «Алькона». Ограничительные меры на право распоряжаться имуществом были наложены на организацию Центральным районным судом Калининграда.

При этом в отношении компании было возбуждено исполнительное производство другим приставом. Подозреваемый обо всем этом знал, но вынес решение в пользу директора организации. Свое постановление пристав передал в Росреестр Калининградской области, что повлекло к отчуждению участка. Впоследствии компания продала землю.

Следствие сочло, что из-за действий замруководителя УФССП по Калининградской области были нарушены интересы граждан, чьи имущественные требования к «Альконе» не были удовлетворены из-заотчуждения земли. За счет нее в пользу граждан могло быть взыскано 2,3 млн рублей.