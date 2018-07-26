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15:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк ворвался в квартиру соседей, разозлившись из-за их ремонта

Следователи возбудили уголовное дело и передали его в суд.

Житель Перми, возмущённый долгим ремонтом в квартире соседей, незаконно ворвался к ним.

Как сообщает СКР по Пермскому краю, в апреле 2018 года в Перми 44-летний мужчина вышел из себя из-за затянувшегося ремонта в соседней квартире. Он ворвался к ним в квартиру и стал выяснять отношения, нарушив право жильцов на неприкосновенность жилища.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, расследование которого на днях завершилось. Материалы с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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