Пермяк ворвался в квартиру соседей, разозлившись из-за их ремонта

Как сообщает СКР по Пермскому краю, в апреле 2018 года в Перми 44-летний мужчина вышел из себя из-за затянувшегося ремонта в соседней квартире. Он ворвался к ним в квартиру и стал выяснять отношения, нарушив право жильцов на неприкосновенность жилища.