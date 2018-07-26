Пермяк ворвался в квартиру соседей, разозлившись из-за их ремонта
Следователи возбудили уголовное дело и передали его в суд.
Следователи возбудили уголовное дело и передали его в суд.
Житель Перми, возмущённый долгим ремонтом в квартире соседей, незаконно ворвался к ним.
Как сообщает СКР по Пермскому краю, в апреле 2018 года в Перми 44-летний мужчина вышел из себя
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, расследование которого на днях завершилось. Материалы с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.