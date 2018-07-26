В Туапсинском районе полицейские закрыли подпольный алкогольный цех

Во время обыска домовладения 56-летнего мужчины сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции нашли 190 бочек, объемом по 200 л каждая, с вином и чачей, а также пластиковые бутылки с аналогичным содержимым и приспособления для розлива, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.