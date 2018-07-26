В Туапсинском районе полицейские закрыли подпольный алкогольный цех
В хозпостройке местный житель разливал по бутылкам чачу и вино. Правоохранители обнаружили 38 тыс. литров алкоголя без разрешительных документов.
В хозпостройке местный житель разливал по бутылкам чачу и вино. Правоохранители обнаружили 38 тыс. литров алкоголя без разрешительных документов.
Во время обыска домовладения 56-летнего мужчины сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции нашли 190 бочек, объемом по 200 л каждая, с вином и чачей, а также пластиковые бутылки с аналогичным содержимым и приспособления для розлива, сообщили
Образцы изъятого алкоголя направили на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Подпольному виноделу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.