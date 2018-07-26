В Свердловской области проводят проверку после смерти пациента в больнице

«Следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем оказании медицинской помощи местному 58-летнему жителю, который впоследствии скончался в больнице после нескольких хирургических операций», — говорится в сообщении СУСК.