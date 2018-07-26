В Челябинске взяты под стражу два сотрудника Росреестра

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области с поличным при получении взятки в сумме более миллиона рублей задержали двух высокопоставленных чиновников регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Одновременно в Челябинском управлении Росреестра прошли обыски и выемки документов. По предварительным данным, задержанные чиновники получили взятку за посредничество в оформлении документов на коммерческую недвижимость. Следственным управлением Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ. Центральный суд Челябинска избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Их имена и должности в интересах следствия пока не разглашаются. Чиновники были задержаны несколько дней назад, но официальная информация об этом появилась только сегодня.