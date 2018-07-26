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15:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пьяного водителя задержали со стрельбой в Ростовской области

Пьяного водителя задержали со стрельбой полицейские в Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 24 июля на 1084-м километре трассы М-4 «Дон» сотрудники ДПС обратили внимание на двигавшийся с выключенным светом автомобиль ВАЗ-21093.

Водитель «Девятки» проигнорировал требование полицейских об остановке и прибавил скорость.

В ходе последовавшей погони ВАЗ неоднократно выезжал на встречную полосу, на предупреждения полиции о намерении применить оружие водитель не реагировал.

Тогда один из сотрудников ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего управлявшего «Девяткой» 23-летнего жителя Аксайского района задержали. Оказалось, что он находился за рулем в нетрезвом виде.

В настоящее время в отношении молодого человека составлены административные протоколы по статьям 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

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