Пожарные потушили пожар на складе в Перми, где горели нефтяные емкости
Пермь. 26 июля.
Пермь. 26 июля.
«Открытое горение ликвидировано в 16:02 по местному времени», — сообщает
Ранее сообщалось, что возгорание нефтяных емкостей произошло в Кировском районе Перми в четверг на территории
Прибывшие на место
Площадь пожара составила 400 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание удалось локализовать в 12:15 по местному времени.
Согласно информации на сайте ООО «ПКФ «Нефтехимик», склады компании находятся в Кировском районе Перми, неподалеку располагается ФКП «Пермский пороховой завод».
На ФКП «Пермский пороховой завод» агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщали, что пожар не угрожает предприятию.
На ПКФ «Нефтехим» отказались комментировать ситуацию.