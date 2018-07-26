Пожарные потушили пожар на складе в Перми, где горели нефтяные емкости

«Открытое горение ликвидировано в 16:02 по местному времени», — сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее сообщалось, что возгорание нефтяных емкостей произошло в Кировском районе Перми в четверг на территории производственно-коммерческой фирмы «Нефтехимик», пострадавших и погибших нет.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят нефтяные емкости, горящая жидкость — нефраз.

Площадь пожара составила 400 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание удалось локализовать в 12:15 по местному времени.

Согласно информации на сайте ООО «ПКФ «Нефтехимик», склады компании находятся в Кировском районе Перми, неподалеку располагается ФКП «Пермский пороховой завод».

На ФКП «Пермский пороховой завод» агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщали, что пожар не угрожает предприятию.