МЧС выясняет причины пожара на складе «Нефтехимика» в Перми

«Причины — от неосторожного обращения с огнем, заканчивая технологическими причинами. По окончании тушения пожара будет определено точно», — сказал он.



По словам Пагина, в момент прибытия первых пожарных соединений площадь пожара составляла более 400 кв. м. Происходило горение в бочках и железнодорожных цистернах. «На момент локализации было собрано более 80 человек личного состава и свыше 28 единиц техники. На данный момент угрозы распространения нет, происходит контролируемое выжигание продукта», — отметил представитель ведомства. На месте также работает экологическая лаборатория, специалисты уже провели оценку угрозы. По их сведениям, «угрозы здоровью и жизни граждан нет», рассказал Пагин. Жилые дома находятся в нескольких километрах от места происшествия.



Информация о пожаре на складе «Нефтехимика» поступило в краевое МЧС в 11 часов утра. На место пожара выехал начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев. Пожар был локализован на площади 5 на 5 м². На данный момент проводится разборка и проливка места пожара.