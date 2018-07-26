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17:04 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС выясняет причины пожара на складе «Нефтехимика» в Перми

Пожар на территории производственно-коммерческого предприятия «Нефтехимик» мог возникнуть по технологическим причинам или из-за неосторожного обращения с огнем, сообщил ТАСС представитель краевого управления МЧС полковник внутренней службы Сергей Пагин.

«Причины — от неосторожного обращения с огнем, заканчивая технологическими причинами. По окончании тушения пожара будет определено точно», — сказал он.

По словам Пагина, в момент прибытия первых пожарных соединений площадь пожара составляла более 400 кв. м. Происходило горение в бочках и железнодорожных цистернах. «На момент локализации было собрано более 80 человек личного состава и свыше 28 единиц техники. На данный момент угрозы распространения нет, происходит контролируемое выжигание продукта», — отметил представитель ведомства. На месте также работает экологическая лаборатория, специалисты уже провели оценку угрозы. По их сведениям, «угрозы здоровью и жизни граждан нет», рассказал Пагин. Жилые дома находятся в нескольких километрах от места происшествия.

Информация о пожаре на складе «Нефтехимика» поступило в краевое МЧС в 11 часов утра. На место пожара выехал начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев. Пожар был локализован на площади 5 на 5 м². На данный момент проводится разборка и проливка места пожара.

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