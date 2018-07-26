Глава томского МЧС Бегун арестован по делу о коррупции

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого получении взятки в особо крупном размере (п."в ч.5 ст. 290 УК РФ).

По предварительным данным следствия, «подозреваемый с июня по июль 2018 года незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, в крупном размере, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления». При этом позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче согласившемуся на условия предпринимателю лицензии, хотя необходимого оборудования у организации не было.