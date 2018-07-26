В полиции прокомментировали инцидент на парковке ЗМЗ

Автомобиль сгорел на парковке возле одного из предприятий города Заволжье утром 25 июля.

Как сообщили агентству Newsroom24 в пресс-службе УМВД России по Нижегородской области, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой ОВД установлено, что повреждение автомобиля произошло в результате воздействия огня, которым также были причинены повреждения ещё трём транспортным средствам.

«В настоящее время проводятся исследования, необходимые для установления источника и причины возгорания, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — сообщил источник.