В полиции прокомментировали инцидент на парковке ЗМЗ
Огнем уничтожено 4 автомобиля.
Огнем уничтожено 4 автомобиля.
Автомобиль сгорел на парковке возле одного из предприятий города Заволжье утром 25 июля.
Как сообщили агентству Newsroom24 в
«В настоящее время проводятся исследования, необходимые для установления источника и причины возгорания, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что четыре машины сгорели у нижегородского завода 25 июля.