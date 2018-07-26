В Волгограде трамвай снес ограждение парковки

Как сообщает «КП-Волгоград», несколько дней назад по неизвестным причинам оказалось повреждено ограждение, отделяющее парковку автомобилей от трамвайных путей. Вагон трамвая, едущий из Жилгородка в центр города зацепил поврежденную конструкцию, вырвал ее из земли и протащил за собой, повредив железным парапетом сразу четыре припаркованных автомобиля — «Ладу» и три иномарки.