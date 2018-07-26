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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде трамвай снес ограждение парковки

Весьма необычное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и сразу четырех легковушек произошло в районе остановки «Качинский рынок».

Как сообщает «КП-Волгоград», несколько дней назад по неизвестным причинам оказалось повреждено ограждение, отделяющее парковку автомобилей от трамвайных путей. Вагон трамвая, едущий из Жилгородка в центр города зацепил поврежденную конструкцию, вырвал ее из земли и протащил за собой, повредив железным парапетом сразу четыре припаркованных автомобиля — «Ладу» и три иномарки.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы — в связи с большим количеством участников аварию нельзя оформить по европротоколу. Движение трамваев маршрутов № 5 и № 10 было временно остановлено.

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