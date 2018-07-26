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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудника калининградской колонии подозревают в избиении заключенного

КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Калининградской области подозреваются в превышении должностных полномочий: избиении заключенного, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по региону.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, 30 января 2018 года подозреваемый при исполнении служебных обязанностей в помещении дежурной части исправительного учреждения нанес множественные удары ногами и руками одному из осужденных. Потерпевший получил множественные переломы ребер.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в марте 2018 года в отношении 37-летнего сотрудника ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области. Подозреваемый, занимающий должность заместителя начальника отдела безопасности исправительного учреждения, подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия», — говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками калининградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.

В СУ СК отметили, что в настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей. Следствием в том числе проверяется версия о причастности к указанному преступлению и других сотрудников колонии. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

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 Сотрудника калининградской колонии подозревают в избиении заключенного
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