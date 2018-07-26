Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Атошнику сломали челюсть за выкрик «Слава Украине» - СМИ
Украинский мажор на «Хаммере» сбил насмерть 10-летнюю москвичку
55-летняя экс-жена Сталлоне показала новорожденную дочь
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Ирина Безрукова в нежном платье привела в восторг фанатов
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Авто на военном учете: какие машины могут заинтересовать военных
Суд вынес важное решение о штрафах с камер
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В лесу Северного района Воронежа нашли полкило «соли»

Задержанному за сбыт наркотиков в крупном размере грозит 15−20 лет колонии.

В лесополосе Северного района стражи порядка по «наводке» обнаружили около 500 граммов синтетического наркотика. Оперативники вычислили подозреваемого: тайник с «солью» оборудовал 36-летний житель Московской области. Его задержали и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт запрещенных препаратов.

— За совершение данного преступления мужчине грозит наказание сроком от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы, — сообщили в региональном управлении МВД России.

Все новости региона
 На Жанне Агузаровой пытаются нажиться мошенники
Путин заглянул в «колыбель человечества»
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
В Якутии на три часа исчезло солнце
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
ГД отклонила законопроект о приравнивании сожительства к браку
В Японии скончался самый пожилой человек на Земле
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь