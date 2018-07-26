В лесу Северного района Воронежа нашли полкило «соли»
Задержанному за сбыт наркотиков в крупном размере грозит 15−20 лет колонии.
Задержанному за сбыт наркотиков в крупном размере грозит 15−20 лет колонии.
В лесополосе Северного района стражи порядка по «наводке» обнаружили около 500 граммов синтетического наркотика. Оперативники вычислили подозреваемого: тайник с «солью» оборудовал 36-летний житель Московской области. Его задержали и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт запрещенных препаратов.
— За совершение данного преступления мужчине грозит наказание сроком от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы, — сообщили в региональном управлении МВД России.