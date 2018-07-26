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16:40 (мск), источник: Интерфакс

Треть города в Челябинской области остается без горячей воды из-за споров о стоимости коммунальной услуги

Челябинск. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура начала проверку по факту длительного отсутствия горячей воды в жилых домах и социальных объектах Кыштыма Челябинской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг.

Источник: Reuters

По данным ведомства, теплоснабжающая организация ООО «ЮжУралСпецМВ» после завершения двухнедельной опрессовки сетей отказывается подавать горячую воду в многоквартирные жилые дома и соцучреждения.

В свою очередь в пресс-службе облпрокуратуры агентству «Интерфакс-Урал» пояснили, что проверка организована по обращениям жителей и администрации города.

«По данным местных властей, горячее водоснабжение с 16 июля отсутствует почти в трети домов города», — пояснили в пресс-службе.

В частности, теплоснабжающая организация считает убыточными для себя установленные на этот год тарифы на горячее водоснабжение.

«С данным вопросом компания может обратиться в региональное министерство по тарифам. Но население из-за этого не должно страдать, жители оплачивают счета по установленным тарифам», — пояснили свою позицию в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования на ситуацию.

Ход и результаты данной проверки поставлены прокуратурой области на контроль.

Агентство пока не располагает комментарием представителей ООО «ЮжУралСпецМВ» в связи с происходящим.

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