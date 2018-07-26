Треть города в Челябинской области остается без горячей воды из-за споров о стоимости коммунальной услуги

Источник: Reuters

По данным ведомства, теплоснабжающая организация ООО «ЮжУралСпецМВ» после завершения двухнедельной опрессовки сетей отказывается подавать горячую воду в многоквартирные жилые дома и соцучреждения.

В свою очередь в пресс-службе облпрокуратуры агентству «Интерфакс-Урал» пояснили, что проверка организована по обращениям жителей и администрации города.

«По данным местных властей, горячее водоснабжение с 16 июля отсутствует почти в трети домов города», — пояснили в пресс-службе.

В частности, теплоснабжающая организация считает убыточными для себя установленные на этот год тарифы на горячее водоснабжение.

«С данным вопросом компания может обратиться в региональное министерство по тарифам. Но население из-за этого не должно страдать, жители оплачивают счета по установленным тарифам», — пояснили свою позицию в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования на ситуацию.

Ход и результаты данной проверки поставлены прокуратурой области на контроль.