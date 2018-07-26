Треть города в Челябинской области остается без горячей воды из-за споров о стоимости коммунальной услуги
Челябинск. 26 июля.
Челябинск. 26 июля.
По данным ведомства, теплоснабжающая организация ООО «ЮжУралСпецМВ» после завершения двухнедельной опрессовки сетей отказывается подавать горячую воду в многоквартирные жилые дома и соцучреждения.
В свою очередь в
«По данным местных властей, горячее водоснабжение с 16 июля отсутствует почти в трети домов города», — пояснили в
В частности, теплоснабжающая организация считает убыточными для себя установленные на этот год тарифы на горячее водоснабжение.
«С данным вопросом компания может обратиться в региональное министерство по тарифам. Но население
В настоящее время решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования на ситуацию.
Ход и результаты данной проверки поставлены прокуратурой области на контроль.
Агентство пока не располагает комментарием представителей ООО «ЮжУралСпецМВ» в связи с происходящим.