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16:22 (мск), источник: БЕЛТА

Объявленный в розыск минчанин 2 года жил в лесу

В Жодино оперативники задержали минчанина, которого разыскивали уже два года. 35-летний мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, об этом сообщается на сайте МВД.

Отшельничество было добровольным: мужчина не хотел беспокоить родных из-за игровой зависимости. В одном из столичных банков он взял крупную сумму в кредит, рассчитывая на то, что сможет после отыграться и вернуть всю сумму обратно. Однако отыграть не смог. В результате мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, за что и был объявлен в межгосударственный розыск. Разыскивался он в течение полугода. Чтобы избежать правосудия он поселился в лесу. И зимой и летом мужчина жил в шалаше, питаясь тем, что смог найти: грибами, черникой, рыбой. Также иногда одежду и припасы оставляли водители фур, с расположенной вблизи стоянки.

«Отшельничество было добровольным — он не хотел беспокоить родных. Голодным не был, на спиртное деньги не тратил. Это значительно отличает его от людей той категории, которая проживает в лесу и в заброшенных домах», — сообщили в пресс-службе МВД.

На данный момент минчанин подозревается еще и в грабеже. Он выхватил из рук у жительницы Жодино рюкзак, в котором был кошелек с банковскими картами. И воспользовался одной из них в ближайшем банкомате.

Обнаружить разыскиваемого помог курсант 3-го курса Академии МВД Юрий Чижонков, который сейчас проходит учебную практику Жодинской милиции. Парень опознал отшельника и поддерживал с ним контакт до момента прибытия наряда.

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