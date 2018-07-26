Объявленный в розыск минчанин 2 года жил в лесу

Отшельничество было добровольным: мужчина не хотел беспокоить родных из-за игровой зависимости. В одном из столичных банков он взял крупную сумму в кредит, рассчитывая на то, что сможет после отыграться и вернуть всю сумму обратно. Однако отыграть не смог. В результате мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, за что и был объявлен в межгосударственный розыск. Разыскивался он в течение полугода. Чтобы избежать правосудия он поселился в лесу. И зимой и летом мужчина жил в шалаше, питаясь тем, что смог найти: грибами, черникой, рыбой. Также иногда одежду и припасы оставляли водители фур, с расположенной вблизи стоянки.