Объявленный в розыск минчанин 2 года жил в лесу
В Жодино оперативники задержали минчанина, которого разыскивали уже два года. 35-летний мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, об этом сообщается на сайте МВД.
В Жодино оперативники задержали минчанина, которого разыскивали уже два года. 35-летний мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, об этом сообщается на сайте МВД.
Отшельничество было добровольным: мужчина не хотел беспокоить родных
«Отшельничество было добровольным — он не хотел беспокоить родных. Голодным не был, на спиртное деньги не тратил. Это значительно отличает его от людей той категории, которая проживает в лесу и в заброшенных домах», — сообщили в
На данный момент минчанин подозревается еще и в грабеже. Он выхватил из рук у жительницы Жодино рюкзак, в котором был кошелек с банковскими картами. И воспользовался одной из них в ближайшем банкомате.
Обнаружить разыскиваемого помог курсант 3-го курса Академии МВД Юрий Чижонков, который сейчас проходит учебную практику Жодинской милиции. Парень опознал отшельника и поддерживал с ним контакт до момента прибытия наряда.