Сотрудница почты похитила 1,3 млн рублей в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Оператор связи из Вихоревки четыре месяца воровала деньги из кассы, которые получала от горожан за почтовые отправления. В итоге женщина обогатилась на 1,3 млн. рублей. О махинациях предприимчивой сотрудницы узнало руководство отделения и написало заявление в полицию. Ущерб оценили как особо крупный.

— Суд учитывал смягчающие обстоятельства: наличие детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение причиненного ущерба, — сообщили в Братском районном суде.