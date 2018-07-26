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16:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудница почты похитила 1,3 млн рублей в Иркутской области

Женщина получила отсрочку отбывания наказания.

Источник: Комсомольская правда

Оператор связи из Вихоревки четыре месяца воровала деньги из кассы, которые получала от горожан за почтовые отправления. В итоге женщина обогатилась на 1,3 млн. рублей. О махинациях предприимчивой сотрудницы узнало руководство отделения и написало заявление в полицию. Ущерб оценили как особо крупный.

— Суд учитывал смягчающие обстоятельства: наличие детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение причиненного ущерба, — сообщили в Братском районном суде.

В итоге суд назначил наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако уже бывшая сотрудница почты получила отсрочку, пока ее детям не исполнится 14 лет. Кроме того, удовлетворен гражданский иск «Почты России», по которому взыскана сумма невозмещенного материального ущерба в размере 992 тысячи рублей.

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