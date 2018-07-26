В Петербурге утонуло сразу два пловца

В Санкт-Петербурге утонул мужчина, сообщают «Невские новости».

В Курортном районе из водоема в местном карьере вытащили 45-летнего мужчину. По предварительным данным, он захлебнулся в воде и потерял сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики начали проводить реанимацию. Несмотря на их действия, мужчина скончался. Примерно в это же время в Финском заливе при сходных обстоятельствах утонула женщина.