В Петербурге утонуло сразу два пловца
В Курортном районе мужчина захлебнулся в воде и потерял сознание.
В Курортном районе мужчина захлебнулся в воде и потерял сознание.
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В Курортном районе из водоема в местном карьере вытащили 45-летнего мужчину. По предварительным данным, он захлебнулся в воде и потерял сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место медики начали проводить реанимацию. Несмотря на их действия, мужчина скончался. Примерно в это же время в Финском заливе при сходных обстоятельствах утонула женщина.
Специалисты просят горожан гостей города соблюдать правила поведения на водоемах и не купаться в нетрезвом виде. А также не нырять в незнакомых местах, так как под водой могут быть бревна, сваи, рельсы и другие предметы.