В Краснокамске арестовали мать девочки, которая могла умереть от истощения

На минувшей неделе арестованная не смогла добудиться своей 14-летней дочери. Прибывшие медики констатировали ее смерть. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В среду мать погибшей девочки была задержана правоохранительными органами. Уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Спустя сутки по ходатайству следствия в отношении обвиняемой судом была избрана мера пресечения.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала Лазарева.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что после обыска квартиры следователи пришли к выводу, что семья девочки находилась в тяжелом финансовом положении, поскольку в доме «даже не было продуктов». При этом в числе тех, кто нуждается в помощи, она не значилась. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что девочка проходила осмотр в школе и была отнесена к 1−2-й группе здоровья, то есть была здорова.

Помимо уголовного дела против матери погибшей школьницы, СК также завел дело по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, которые, по мнению следствия, «ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности ее жизни и здоровья».

Расследование обстоятельств гибели девочки из Краснокамска находится на особом контроле председателя СК Александра Бастрыкина. Глава Следственного комитета поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие смерти девочки, и дать всестороннюю правовую оценку, как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики.